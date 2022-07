De Ketelaere, tanta voglia di Milan. Ma prima una coppa da alzare

Charles De Ketelaere ha ribadito, in più occasioni, la sua voglia di Milan. E il club rossonero gli ha confermato la totale volontà di chiudere l’operazione, magari sfondando il muro dei 30 milioni per avvicinarsi ai 35 con i bonus. De Ketelaere ha le caratteristiche necessarie che servono al Milan: gioventù, classe, personalità, margini di miglioramento, tutto. Non a caso lo scouting rossonero, come già segnalato, lo segue dalla scorso ottobre quando il suo nome era finito in cima alla lista. E il primo balzo del mercato rossonero è stato dedicato proprio a CDK. Nel frattempo lui vorrebbe congedarsi con un trofeo: alle 18 guiderà il suo Club Brugge contro il Gent alla conquista della Supercoppa belga. Poi sarà il caso di pensare al futuro, con il Milan che uscirà allo scoperto per chiudere in tempi brevi.

Foto: Twitter de ketelaere twitter brugges