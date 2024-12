De Ketelaere show: doppietta con gol pesantissimo all’86’, 3-2 Atalanta e vetta in solitudine

Atalanta-Empoli termina 3-2.

La gara inizia in salita per la Dea, che va in svantaggio a causa del gol di Colombo al 13′, e si vede poi costretta a fare a meno di Retegui per un infortunio muscolare (dentro Zaniolo al posto della punta). Nonostante un ottimo stato di forma dell’Empoli e un’Atalanta meno lucida del solito, quest’ultima riesce comunque a riequilibrare i conti. Cross di Zappacosta e bellissimo gol in tuffo di De Ketelaere che, di testa, fa 1-1 (34′). Allo scadere del primo tempo i nerazzurri riescono addirittura ad andare in vantaggio col solito Lookman. Altro cross da sinistra verso il centro, Zaniolodi testa appoggia per Lookman che calcia sul palo lontano, è 2-1.

Il secondo tempo inizia con la classica pressione alta della squadra di D’Aversa, che al 57′ viene ricompensata: fallo di mano di Djimsiti (rivisto al Var) e calcio di rigore per gli azzurri. Sul dischetto si presenta Esposito, che non sbaglia. Ma l’Atalanta ritorna in vantaggio e chiude i conti con la doppietta firmata De Ketelaere, che all’86’ fa urlare di gioia il Gewiss Stadium. Il belga riceve palla sui 20 metri, lato destro, si accentra e chiude col mancino sul primo palo. Termina 3-2 Atalanta-Empoli, con una vittoria (l’undicesima di fila) di una portata incredibile in ottima scudetto. Le concorrenti sono avvisate.

Foto: Instagram Atalanta