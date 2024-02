De Ketelaere show (doppietta): 3-1 Atalanta sulla Lazio e quarto posto consolidato

Al Gewiss Stadium si riparte dal 2-0 del primo tempo, grazie alle reti di Pasalic e De Ketelaere, con l’Atalanta che continua spingere anche nella ripresa. Miranchuk va di nuovo vicino al gol del 3-0, con una volée che viene neutralizzata da Provedel. Nella Lazio dentro Pedro, Immobile e Vecino, con mister Sarri che prova a dare una scossa. L’Atalanta trova il gol del momentaneo 3-0 ancora con De Ketelaere, che penetra in area e scarica un mancino a fil di palo imparabile per Provedel. Per il trequartista belga si tratta della prima doppietta in Serie A. L’ingresso di Immobile porta un po’ di linfa nell’attacco della Lazio, trovando un calcio di rigore per un fallo sul numero 17 bianco-celeste: lo stesso Immobile spiazza Carnesecchi e siglia il gol numero 199 in Serie A. Esordio in campionato per il giovane Leonardo Mendicino, centrocampista classe 2006 della Dea. La squadra di Gasperini consolida il quarto posto, male la Lazio che scende sotto Napoli e Fiorentina al nono posto.

Foto: Instagram Atalanta