De Ketelaere risponde a Mbappé (che si fa male). E’ Bergamo è 1-1 all’intervallo. 0-0 tra Bayer e Inter

Terminati i primi tempi delle due italiane in campo in Champions in serata. L’Atalanta all’ultimo secondo riacciuffa il pareggio contro il Real Madrid. Parte bene il Real Madrid che fa la partita. Al 1′ minuto subito chance per Mbappé, para Carnesecchi in uscita. Pressione dei campioni d’Europa con un tiro di Valverde di poco alto. Al 10′ passano gli uomini di Ancelotti. Mbappé liberato benissimo, si presenta davanti a Carnesecchi e non sbaglia. Real avanti a Bergamo. L’Atalanta reagisce però con veemenza e inizia a fare la partita. Rudiger strepitoso in due salvataggi su De Ketelaere e Lookman. Il Real però si difende bene e con ordine alle folate offensive della Dea. Al 35′, colpo di scena perchè il Real Madrid perde Mbappé. Il francese esce per un problema muscolare. Entra al suo posto Rodrygo, anche lui reduce da un infortunio. L’Atalanta prova ancora con possesso palla e imbucate. E proprio su una imbucata, Kolasinac al 45′ viene steso in area di rigore. Dagli 11 metri va De Ketelaere trasforma in maniera magistrale all’ultimo secondo del primo tempo.

A Leverkusen è 0-0 tra Bayer e Inter. Gara molto equilibrata con i campioni di Germania che partono con grande aggressività. L’Inter prova a ripartire, potenziali chance per Frattesi e Calhanoglu, murate dalla difesa del Bayer. Nel finale di tempo, doppia chance per il Bayer targata Wirtz, la stella tedesca si vede difronte la grande opposizione di Sommer. A Leverkusen si va all’intervallo sullo 0-0.

Foto: sito Atalanta