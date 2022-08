De Ketelaere si presenta: “Volevo solo il Milan. Il mio idolo? Cristiano Ronaldo”

Dopo una lunga operazione di mercato, Charles De Ketelaere è un nuovo giocatore del Milan. Ieri l’ufficialità, oggi la prima intervista da calciatore rossonero. Il belga è intervenuto ai microfoni di Milan TV: “Diventare calciatore è qualcosa che si può solo immaginare. Ho sempre sognato di esserlo ma non avrei mai creduto di poter giocare in un club come il Milan. Oggi tutto questo è realtà e sono molto orgoglioso”. Poi sui contatti con Maldini e Massara: “Ho parlato con Ricky e Paolo, mi hanno detto che credevano in me e che mi volevano al Milan. Ho avuto dei colloqui con loro e i miei agenti erano in contatto con loro sin dall’inizio dell’anno. Quando inizia il mercato c’è sempre un po’ di confusione. Poi ho avuto modo di parlare con i dirigenti del Milan e con il mister. Volevo assolutamente venire al Milan, c’è voluto un po’ di tempo ma ora sono felice”.

Il classe 2001 si è espresso sul calore della piazza: “Sono una persona solitamente molto calma ma in questo periodo non sapevo bene cosa sarebbe successo. Lo dicono tutti, ma non lo si può capire finché non sei qui o lo senti o vedi i tifosi. Questo club ha un calore speciale, c’è tanta passione e loro la trasmettono tutta. Rapporto con Saelemaekers? Alexis mi ha spiegato che tipo di club è il Milan. In Nazionale mi ha raccontato molte belle cose come la passione dei tifosi. Gli ho ho fatto i complimenti quando ha vinto lo Scudetto, abbiamo parlato un po’”.

Ha poi rivelato il nome del suo idolo: “Fin da quando son bambino è Cristiano Ronaldo, ma anche il Milan ha avuto campioni incredibili. Da ragazzo ho guardato molti loro video, è stata una squadra fantastica e lo è anche adesso”. E ancora sugli obiettivi della squadra: “Spero di aiutare il Milan a tornare ai grandi successi di un tempo. Gli obiettivi del Club sono i miei obiettivi per le prossime stagioni”. “Prometto di dare sempre il massimo in ogni partita e ogni volta che indosserò questa maglia. Spero di vincere dei trofei. L’unica cosa che posso promettere è che darò tutto me stesso”, la promessa ai tifosi.

Foto: Milan TV