De Ketelaere out: risentimento muscolare, salterà il Chelsea

Tegola in casa Milan in vista della delicata sfida interna di Champions League contro il Chelsea che potrebbe confermare o ribaltare le sorti del girone E. Durante la rifinitura, sotto gli occhi di mister Pioli, il fantasista belga De Ketelaere ha accusato un risentimento muscolare che lo ha costretto a continuare il suo allenamento in palestra, lontano dal gruppo. Il calciatore, inoltre, non sarà presente per la gara di domani sera (ore 21:00). De Ketelaere, dunque, si aggiunge alla già nota lista degli indisponibili e composta da: Maignan, Kjaer, Calabria, Saelemaekers e Florenzi. Presente in gruppo Messias.

Foto: twitter Milan