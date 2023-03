De Ketelaere: “Oggi ho la possibilità di dimostrare che posso dare tanto al Milan”

Occasione importante per Charles De Ketelaere, che giocherà titolare contro la Fiorentina. Intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida del Franchi, il centrocampista belga ha così parlato della chance concessa da Stefano Pioli: “Sono pronto, provo sempre a mettermi in mostra negli allenamenti e quando entro in campo. Oggi ho la possibilità di dimostrare che posso dare tanto alla squadra”.

Foto: Twitter Milan