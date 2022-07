De Ketelaere non presente all’allenamento del Bruges: aspetta il via libera

Charles De Ketelaere non è presente all’allenamento del Bruges, notizia che rimbalza dal Belgio. Ulteriore conferma che il trequartista 2001 aspetta il via libera per andare al Milan. Dopo quanto raccontato e anticipato nei giorni scorsi, compreso l’incontro tra i due club a Lugano, adesso entriamo davvero nella fase conclusiva della trattativa. Che per il Milan significa via libera, dopo aver offerto i 35 milioni chiesti dal Bruges, anche se con il condimento di qualche bonus. Svolta imminente, titolavamo ieri, per CDK in rossonero: presto nuovi aggiornamenti.

Foto: twitter Bruges