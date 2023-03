De Ketelaere: “Non mi pento della scelta Milan. E non arrivo a Milanello piangendo”

Charles De Ketelaere ha parlato a Het Laatste Nieuws del suo attuale momento con il Milan. “I miei primi mesi sono stati deludenti, anzi negativi. Sicuramente non erano le mie aspettative. Dopo un’ottima stagione con il Bruges e dopo il trasferimento al Milan, di cui non mi pento, avrei sperato di essere più importante di quello che sono stato finora. Ci sono stati tanti motivi. Il primo è l’ambiente, un livello di calcio superiore. Quindi l’adattamento, le vita fuori dal campo e tante altre cose. Questa convocazione mi offre la possibilità di mettermi in mostra, ma non vorrei che fosse interpretata come un modo per staccare dal Milan perché non sto bene. Non è assolutamente vero. Non mi lascerò trascinare dalle critiche negative così come non mi monterò la testa se non un giorno la situazione si capovolgerà in positivo. Tanti compagni di squadra mi hanno consigliato di non leggere i giornali, quindi neanche ho saputo di quel titolo “Il principe di San Siro”. Se dovessi credere ai media, sembra che ogni giorno io arrivi a Milanello piangendo”.

Foto: Instagram ufficiale De Ketelaere