De Ketelaere: “Momento che aspettavo da tanto tempo. Stagione del riscatto? Spero di sì, voglio fare bene”

Charles De Ketelaere, in gol alla prima di campionato con la maglia dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo il successo sul Sassuolo.

Queste le sue parole: “Ho aspettato a lungo sensazioni come queste, volevo segnare e sono contento che sia servito per vincere la partita”.

Come hai fatto a inserirti così bene? “Ho parlato col mister del mio modo di giocare, ho provato a fare ciò che vuole”.

Stagione del riscatto? “Mi auguro di sì. Per me è una bella opportunità e voglio fare bene”.

Gasperini allenatore giusto per te? “Mi piace il modo di giocare, sono venuto anche per questo. L’Atalanta è una grande squadra e voglio fare bene”

Foto: twitter Atalanta