De Ketelaere: “L’Atalanta è la squadra giusta al momento giusto. Gasperini è contento del mio arrivo”

Charles De Ketelaere è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Dopo l’ufficialità, sono arrivate anche le prime parole da calciatore nerazzurro del fantasista belga: “Ho scelto l’Atalanta per venire a Bergamo perché penso che sia l’opportunità giusta al momento giusta, anche per il suo modo di giocare a calcio. Penso che sia un bene per me. Anche quando ero in Belgio l’Atalanta mi ha seguito, ho sentito l’interesse e un anno dopo sono qua”.

Poi ha proseguito: “Quando l’ho affrontata con il Milan, l’Atalanta è una squadra con tanta energia e tanta qualità. Sono arrivato quinti in campionato, è una squadra molto forte ed è perfetta per me. Oggi ho parlato con mister Gasperini, mi ha detto che è contento che sono qua e anche io lo sono. Penso che il futuro sarà bello. Sono un ragazzo a cui piace molto lavorare, ma amo anche stare con i miei amici e la mia compagna. Dopo questi giorni sono contento che in questi giorni posso iniziare a giocare, sono contento di essere qua anche per i tifosi che mi hanno aspettato e spero di vederli presto”.

Infine, un messaggio ai tifosi: “Ciao, sono Charles De Ketelaere. Sono molto felice di essere qui, ci vediamo presto. Forza Atalanta”.

Foto: Instagram Atalanta