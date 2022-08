De Ketelaere: “Ho dovuto cedere qualcosa, ma volevo solo il Milan”

Dopo una lunga trattativa, Charles De Ketelaere è diventato un nuovo calciatore del Milan. E dopo essersi presentato ai suoi nuovo tifosi ai canali ufficiali del club, quest’oggi è intervenuto in conferenza stampa. Il belga classe 2001 ha raccontato lo stato d’animo avuto durante gli ultimi giorni dell’operazione: “Le ultime settimane sono state molto intense e difficili… Sapete un po’ come andata. Ai miei agenti ho espresso il grande desiderio di venire qui al Milan. Per me è stato difficile, ho dovuto cedere qualcosa ma l’importante era arrivare al Milan”. Poi sull’accoglienza dei tifosi: “I tifosi hanno grande passione, mi piace molto questo aspetto: è per loro che giochiamo a calcio. In allenamento ho già provato intensità, sono prontissimo a seguire questi ritmi a cui sono già abituato. Dovrò solo abituarmi ad un livello più elevato”. Foto: Milan TV