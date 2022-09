De Ketelaere: “Ho ancora molto da imparare. Pressione? Cerco di non pensarci, do solo il meglio”

Charles De Ketelaere ha rilasciato una lunga intervista a hln.be. Il fantasista del Milan è tornato a parlare dei primi giorni da calciatore rossonero: “Il calcio è fatto di alti e bassi. Quando sono arrivato al Milan c’era molta positività. Dopo qualche partita c’è stata un po’ di negatività, ma poi di nuovo positività… È così che va nel calcio. Certo, preferisco la positività alla negatività. Faccio del mio meglio e cerco di dare il meglio di me ogni giorno e diventare un calciatore migliore. Cerco di non pensare troppo alla pressione, cerco solo di fare del mio meglio. So di avere ancora molto da imparare, so cosa posso fare e cerco di migliorare il più possibile. Voglio aiutare la squadra”.

Foto: Twitter Milan