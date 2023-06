De Ketelaere fatica anche in Nazionale: sostituito all’intervallo. E il Belgio U21 vince 2-0 contro Israele

Vittoria per 2-0 del Belgio Under 21, che in amichevole ha affrontato i pari età di Israele. La gara è stata decisa dal gol al 51′ di Raskin e dall’autorete al 65′ di Gandelman. Altra serata personalmente storta per il fantasista del Milan Charles De Ketelaere, sostituito nell’intervallo e quindi ancora sullo 0-0, mentre il difensore della Juventus Koni De Winter ha giocato tutta la partita.

Foto: Instagram De Ketelaere