De Ketelaere-Ederson, l’Atalanta inizia il cammino europeo con un bis al Rakow (2-0)

Inizia bene l’avventura in Europa League dell’Atalanta: 2-0 al Rakow. Nella prima frazione di gioco i nerazzurri mantengono il vantaggio territoriale, ma senza pungere più di tanto. Così il portiere avversario Kovacevic deve mettere i guantoni tre volte, una su Muriel, poi su Lookman e infine De Ketelaere. Sul finire di tempo ancora Muriel avrebbe sulla testa l’opportunità del vantaggio, ma senza saltare manda alto, così come Lookman in spaccata, incapace di ribadire in rete da due passi. Nella ripresa continuano a spingere gli uomini di Gian Piero Gasperini e al 50′ De Ketelaere sfrutta al meglio il cross di Zappacosta e infila Kovacevic con un gran girata di testa sul primo palo. Gli orobici vanno vicini anche al raddoppio al 53′, ma Kovacevic chiude ancora una volta la porta a Lookman. Gasperini mette mano ai cambi: fuori l’acciaccato de Roon e Muriel, dentro Ederson e Miranchuk. Ed è proprio il centrocampista brasiliano a regalare il raddoppio ai nerazzurri che, come De Ketelaere, batte Kovacevic con un gran colpo di testa. A un centimetro dalla doppietta De Ketelaere al 73′, ma il difensore del Rakow nega il 3-0. Immediata la reazione degli ospiti con Lederman lanciato a tu per tu con Musso, ma il portiere argentino chiude la porta sigillando il risultato sul 2-0. Si ripresenta ancora una volta la sfida tra De Ketelaere e Kovacevic e, ancora una volta, il portiere dei polacchi impedisce la doppietta del trequartista belga. Termina così 2-0, l’Atalanta inizia con i tre punti.

Foto: Twitter Atalanta