De Ketelaere (doppietta) e Miranchuk, l’Atalanta vola ai quarti di Coppa Italia: 3-1 al Sassuolo

L’Atalanta vola ai quarti di finale di Coppa Italia: 3-1 al Sassuolo. La prima occasione dell’incontro è degli ospiti con Volpato che, dopo una finta al limite dell’area, cerca il palo più lontano trovando l’ottima risposta di Musso che devia in calcio d’angolo. All’11’ arriva la risposta degli uomini di Gasperini ma, questa volta, è Cragno a fare una grande parata sulla girata di testa di Scalvini. La gara si sblocca al 24′ con un grande gol da vero centravanti di Charles De Ketelaere che sfrutta al meglio la sponda di Pasalic e porta l’Atalanta in vantaggio. Nella ripresa arriva anche il raddoppio del belga dopo una grande azione corale dell’Atalanta: Pasalic trova Miranchuk, sponda per De Ketelaere che col destro non sbaglia e porta l’Atalanta avanti per 2-0. Al 72′ arriva anche il gol del 3-0: questa volta, dopo l’assist al bacio per De Ketelaere, Aleksey Miranchuk riceve al limite dell’area neroverde e avanza palla al piede, affrontando e mandando fuori tempo l’intervento di Ruan Tressoldi e segnando il 3-0 con un sinistro a giro sul secondo palo. In pieno recupero arriva la rete del Sassuolo con Boloca. Termina così 3-1al Gewiss Stadium, l’Atalata vola ai quarti dove troverà il Milan.

Foto: Instagram Atalanta