De Ketelaere: “Devo ancora migliorare ma sono contento di essere al Milan

CDK, ha parlato alla tv ufficiale della nazionale belga del suo trasferimento e del suo ambientamento a Milano. Ecco le sue dichiarazioni: “È un grande passo per me, sono felice di aver scelto il Milan. Devo fare ancora degli step ma sono contento di essere arrivato qui. Per fortuna ho diversi compagni anche loro del Belgio che mi hanno aiutato ad integrarmi e rendermi parte dello spogliatoio. Milano? E’ una grande città e mi trasmette una bella atmosfera, anche se non ho visto ancora tante cose.”

Foto: Milan Instagram