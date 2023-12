De Ketelaere: “Contento della vittoria e del gol. Mi piacerebbe continuare a crescere qui”

Charles De Ketelaere, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Salernitana.

Queste le sue parole: “Sono molto contento della prestazione e del gol. Gasperini? Ci chiede e insegna tante cose tattiche ma ti carica anche”.

Cosa vi può dare la vittoria: “La vittoria con il Milan ci ha dato fiducia, in Polonia, con tanti giovani, vincere per 0-4 ci ha caricato. Oggi abbiamo segnato, in rimonta, altri quattro gol e ci fa vede in vista delle prossime partite”

Cosa ti sta dando in più Gasperini? “Lui ha elementi tattici molto chiari e questo ci dà fiducia. Siamo sempre nelle posizione giuste e per questo creiamo tanto”.

Speri di essere riscattato dall’Atalanta? “Sto bene qua, sarei felice di cresce qui ma siamo a dicembre e non penso alla prossima stagione”.

Foto: Instagram personale