De Ketelaere chiama il Milan: “Pronto per un top club. Non ho paura di lasciare il Brugge”

Intervenuto ai microfoni di Eleven Sport, l’obiettivo del Milan, Charles De Ketelaere, ha parlato del suo futuro: “Non mi sento ancora appagato, anche se ho giocato contro Messi e con De Bruyne. Non mi basta ancora. Quando avevo 5-6 anni mia mamma mi aveva mandato in un campo di calcio e lì è iniziato tutto. Per mia mamma la mia prima parola è stata palla e giocare a calcio è sempre stato il mio sogno. Difficile da esprimere l’amore che ho per il Club Brugge, sono qui da quando ero ragazzino e amo questo posto. E’ un club che tiferò per tutta la mia vita, però da quando ho cominciato a giocare per la prima squadra ho superato la mentalità da tifoso. Non presto molta attenzione al futuro, do il meglio di me ogni giorno e voglio solo diventare un giocatore migliore. Ai miei compagni di squadra piace il soprannome ‘ragazzo d’oro’, ma io non voglio montarmi la testa. Sento che la pressione che ho messo su me stesso è sempre stata più grande di quella delle altre persone. Sono curioso di sapere cosa mi porterà il futuro, se altri club mostreranno interesse io li ascolterò. In passato dicevo: ‘Se mai dovessi lasciare il Club Brugge, avrei tanta paura’. Ma ora è diverso: se arriva un’offerta solida sono pronto per questo”.

Foto: Twitter Club Brugge