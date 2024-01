De Ketelaere avvisa il Milan: “Se l’Atalanta giocherà così, devono stare attenti”

Charles De Ketelaere, trequartista dell’Atalanta, ha parlato dopo la vittoria contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Sapevamo cosa dovevamo fare e l’abbiamo fatto, con una bella prestazione. Tre gol, potevamo segnarne anche di più ma stasera è andato tutto bene”.

Sul rendimento: “Sto migliorando sul campo. Il mister mi fa giocare nella posizione che mi piace, anche la squadra gioca bene e abbiamo un grande attacco”.

Ai quarti affronterete il Milan: sensazioni? “E’ sempre speciale, ma guardiamo avanti”.

Contro questo De Ketelaere il Milan deve stare attento? “Contro questa Atalanta il Milan deve stare attento”.

Potete arrivare fino in fondo in Coppa Italia e magari vincerla? “Proviamo. La settimana prossima proviamo a vincere e vediamo partita per partita. Se giochiamo bene possiamo vincere ogni partita”.

Foto: Instagram Atalanta