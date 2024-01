De Ketelaere: “All’Atalanta sono rinato. Futuro? Siamo a gennaio, c’è tempo”

Charles De Ketelaere, attaccante dell’Atalanta, in prestito dal Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport soffermandosi sul suo momento e sul futuro in nerazzurro: “Nerazzurro? Tutti dicono che siano i colori che mi stanno meglio. Atalanta? Ci ho pensato un po’, certo: non era una scelta qualsiasi. Ma difficile no, perché tutti, a cominciare dal mister e dal direttore D’Amico, mi hanno fatto sentire subito e sempre la fiducia giusta. E poi vedere giocare l’Atalanta mi era sempre piaciuto. C’erano anche altre opzioni, ma non le ho mai considerate: o Milan, o Atalanta. Il mio futuro? È gennaio, c’è ancora tempo. Oggi penso solo che quel che accadrà non dipenderà soltanto da me e mi hanno insegnato che devo pensare solo alle cose che posso ‘controllare’: il prossimo allenamento, la prossima partita. E il fatto che sono molto contento di essere qui all’Atalanta. Con i consigli tecnici e tattici di Gasperini ho fatto evolvere il mio modo di vedere il calcio. Mi ha detto subito: ‘In campo devi essere protagonista. Chi segna o fa un assist lo è di sicuro, ma puoi esserlo anche con un pressing fatto bene, giocando bene da attaccante.Giocare qui è impegnativo, ma molto divertente: abbiamo qualità e non solo davanti, di sicuro non l’ho portata solo io. Per vincere la Coppa Italia ci mancano tre grandi partite e so che qui aspettano un trofeo da 60 anni, sarebbe molto bello…”

Foto: Instagram Atalanta