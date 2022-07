De Ketelaere al Milan: stretta finale e svolta imminente

Charles De Ketelaere al Milan: la prima scelta, soltanto lui e senza piani alternativi. Dopo l’incontro di ieri a Lugano, i dialoghi sono andati avanti no stop. Il Milan è pronto ad aumentare i bonus per arrivare ai 35 milioni chiesti dal Brugge, aggiungendo eventualmente una percentuale sulla futura vendita. La volontà del giocatore è sempre stata chiara: ha voluto e vuole il Milan senza cambiare idea. In questi casi, però, non basta se non ci sono gli accordi tra i club, ma i rossoneri hanno potuto lavorare partendo da questo – fondamentale – presupposto. E ora la svolta è imminente.

Foto: Twitter Brugge