De Ketelaere al Milan: scelta fatta, via libera vicino

Charles De Ketelaere ha scelto il Milan da tempo, non ha giocato la finale di Supercoppa belga con il Brugge. Le motivazioni del suo allenatore sul mancato schieramento sono chiaramente di facciata perché stiamo parlando di uno dei migliori calciatori dell’organico, chiaramente c’entra il mercato. La scelta è fatta, ora si può andare a chiudere avvicinandosi ai 35 milioni chiesti al Milan. Un colpo di spessore che i rossoneri stanno preparando e che vogliono perfezionare al più presto. Siamo in pieno countdown, il via libera è vicino, tra CDK e i rossoneri è solo una questione di tempo. De Ketelaere ha già un accordo con il Milan per un quinquennale da circa 2,5 milioni a stagione più bonus.

Foto: Twitter Brugge