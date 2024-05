De Katelaere: “Tifosi del Club Brugge, la squadra avrà bisogno di voi”

Il centrocampista in forza all’Atalanta non si nasconde, domani sera tiferà Club Brugge. Dalle giovanili alla Prima Squadra, De Ketelaere ha trascorso quasi gran parte dello sua carriera nel club neroblu. Con la parentesi tutt’altro che entusiasmante con il Milan l’anno scorso, il centrocampista oggi alla corte Gasperini sta riscoprendo le sue enormi doti. Ai microfoni di Het Laatste Nieuws ha parlato così in merito alla semifinale di domani sera tra Club Brugge e Fiorentina: “Vorrei augurare a tutta la famiglia Blauw-Zwart tanto coraggio per questa semifinale storica. Io la guarderò dall’Italia, noi giocheremo giovedì sera. Tifosi, la squadra avrà bisogno di voi, quindi passate una serata fantastica!”

Foto: Instagram Atalanta