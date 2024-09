De Jong sull’infortunio: “Si è detto che mi sarei dovuto operare e non ho voluto. Non è vero”

De Jong è finalmente pronto a tornare in campo, dopo il grave infortunio alla caviglia destra che lo ha colpito nel Clásico dello scorso 21 aprile. Il centrocampista olandese ha rilasciato un’intervista per Barça One, in cui ha ripercorso tutti i passaggi di questi ultimi cinque mesi lontano dal rettangolo verde.

“È stato un processo molto duro perché giocare a calcio è la cosa che mi piace di più, la mia passione è il calcio ed è stato così per tutta la mia vita. Quando non puoi giocare con continuità e perdi partite importanti, giocare gli Europei , le partite col Barcellona…è molto difficile. Si è parlato del fatto che io dovessi sottopormi a un intervento chirurgico e non volevo farlo. Non è vero perché eravamo tutti d’accordo sul fatto che non sottoporsi a un intervento chirurgico sarebbe stata l’opzione migliore, quindi non capisco da dove provenga questa voce. Si è detto che questo ragazzo guadagna tanti soldi, dice che non vuole farsi operare… che va in vacanza quando non si allena, ma la realtà è diversa. Non è stato così “.

Foto: Instagram De Jong