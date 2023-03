Cercato a lungo dal Manchester United, il centrocampista olandese Frenkie de Jong del Barcellona allontana le voci di calciomercato con le seguenti parole rilasciate a Ziggo Sport: “No, non credo che me ne andrò. Certo, non si sa mai. Ma sono molto felice a Barcellona. Sono soddisfatto perché per me sono migliorate le cose qui, gioco tutte le partite”.

Foto: Instagram De Jong