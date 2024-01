De Jong pensa solo al Barcellona: “Sono nel club dei miei sogni”

Pochi dubbi per Frenkie de Jong: c’è ancora il Barcellona nel suo futuro. Il centrocampista ha rilasciato un’intervista in patria (Olanda) a NOS, nella quale ha tratteggiato il suo presente e chiuso le porte rispetto ad un addio al Barcellona, quantomeno per quanto riguarda l’immediato: “Sono nel club in cui volevo essere. Quello che era nei miei sogni. Sono soddisfatto al Barcellona. Poi, certo, è difficile da dire, ma per il momento mi sento davvero bene qui!”.

Foto: Instagram de Jong