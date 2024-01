De Jong: “Non sono ancora il giocatore che vorrei essere”

In un’intervista al canale olandese NOS , Frenkie de Jong esprime ancora una volta il suo totale impegno nei confronti del Barcellona: “Sono nel club che ho sempre sognato”, dice il centrocampista, con il Barça fino al 2026. Sono molto soddisfatto del Barcellona. È sempre difficile dirlo. Per ora mi trovo bene qui. Non ho ancora vinto i premi che voglio vincere e non sono ancora il giocatore che voglio essere. C’è ancora margine di miglioramento e ho ancora tempo, ma preferirei arrivarci il prima possibile. De Jong è stato scelto come miglior centrocampista della Champions League 2018–19 con il suo Ajax, ma secondo lui può ancora evolvere come giocatore: “L’essere decisivi solitamente è legato ai gol e agli assist. Per il mio ruolo è diverso. Voglio essere importante in un altro modo. Posso ancora fare passi avanti e posso non sono ancora dove voglio essere. Abbiamo una squadra di talento ma non siamo stati abbastanza costanti. Non conosco le ragioni esatte dietro questo”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona