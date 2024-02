De Jong: “Non potevo sostituire Messi ma occupai il suo armadietto nello spogliatoio”

Intervenuto ai microfoni del The Guardian, Luuk de Jong, è tornato a parlare della sua esperienza al Barcellona, ricordando i giorni dell’addio di Messi: “È stato strano. Naturalmente non mi hanno ingaggiato come suo sostituto, perché nessuno può sostituire un giocatore così. Ma è vero che ho occupato il suo armadietto nello spogliatoio”,

De Jong, che in quella stagione segnò 7 reti in 29 presenze, ha spiegato anche che c’è stato un momento in cui i tifosi del Barça hanno apprezzato molto le sue qualità: “Ho segnato alcuni gol importanti, la maggior parte di testa. C’è stato un momento in cui il Camp Nou cantava il mio nome quando battevamo i calci d’angolo o i calci di punizione. Non c’è niente di più bello, è qualcosa di cui sono molto orgoglioso”.

Foto: Instagram Psv