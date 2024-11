“Passo molto tempo a curare la caviglia. Ora devo farlo molto di più. Prima non pensavo mai alla caviglia prima delle gare, adesso me la curano anche prima degli allenamenti. Devo metterci del ghiaccio sopra, devo fare preparativi extra per allenarmi. Penso che continuerà ad essere così per un po’, dovrò prestare attenzione. Comincio a sentirmi sempre più libero nella testa. È una questione di lavorare e allenarsi duramente. Tecnicamente non ho mai avuto dubbi sulle mie qualità, dipende tutto dal fisico. Giocare a calcio è qualcosa di naturale. Più ritmo hai, maggiore è la fluidità. Non ho mai avuto la sensazione di dover smettere di giocare a calcio. È stato abbastanza difficile, ma ho avuto molto supporto. Da mia moglie, mio ​​figlio, la mia famiglia e i miei amici. Di tanto in tanto ne parli approfonditamente con qualcuno ed è molto bello il sostegno delle persone che ti circondano”.