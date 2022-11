De Jong inventa, Gakpo colpisce. Raddoppio di Klaassen, 2-0 Olanda sul Senegal

Termina per 2-0 a favore dell’Olanda il big match del girone A. Primo tempo a reti bianche, squadre che si studiano e pensano più a non subire gol, rispetto che a farlo. L’occasione più nitida finisce nei piedi di De Jong, Gakpo si allunga in contropiede e mette il centrocampista del Barcellona a tu per tu con Mendy, ma sbaglia lo stop e perde il tempo per tirare. I ritmi sono bassi e gli errori sono tanti e entrambe le compagini vanno negli spogliatoi senza rete. Nel secondo tempo il Senegal inizia a farsi vedere in fase offensiva, prima con Dia e successivamente con Gueye, ma in entrambi i casi straordinario Noppert a difendere la porta. Van Gaal prova a cambiare l’inerzia della partita facendo entrare gente fresca e al 84′ minuto riesce a trovare il vantaggio. De Jong mette un cross illuminante dalla trequarti, Gakpo anticipa Mendy e di testa trova un ottimo impatto che valorizza il suo inserimento. Gioia per l‘Olanda, che trova i 3 punti dopo una partita complicatissima, dove ci sono stati numerosi errori tecnici e superficiali che potevano costare caro agli Orange. All’ultimo secondo la squadra di Van Gaal trova il 2-0, Depay tenta il tiro da fuori, impreciso ancora il portiere del Senegal, Klaassen sulla ribattuta sigla il definitivo 2-0

Foto: Twitter Fifa