de Jong: “Il recupero è stato lungo. Subire tre infortuni alla stessa caviglia mi ha bloccato anche mentalmente”

Frenk de Jong, centrocampista del Barcellona, ha parlato del suo recupero, dopo il lungo infortunio che li ha costretto ai box da febbraio.

Queste le sue parole ai canali ufficiali del club: “Durante il mio recupero ho scelto di rimanere in silenzio. Non è vero che il club mi ha detto che dovevo fare un’operazione, e che non la volevo fare. Perché tutti al club, i medici e io eravamo tutti d’accordo sul fatto che la chirurgia non fosse l’opzione migliore. È stato molto frustrante per un giocatore che vive e respira il calcio essere fuori dall’azione per un altro lungo periodo. Non è vero che guadagno 37 milioni. Questa è una cifra molto grande ed è molto lontana da quello che guadagno davvero. Avere tre infortuni alla stessa caviglia mi ha causato un po’ un trauma al livello mentale. Ma sto gradualmente riacquistando la mia sicurezza per calciare la palla forte e andare forte nei contrasti … Dall’esterno, la squadra sembra piena di energia e qualità. Sono davvero desideroso di farne parte e offrire il mio meglio”.

Foto: Twitter Barcellona