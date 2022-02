de Jong: “Il Napoli è forte, ma noi stasera abbiamo fatto davvero bene. Non ci poniamo limiti”

Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria con il Napoli.

Queste le sue parole: “Abbiamo giocato un’ottima partita, con tanta intensità e tanta pressione. È stata una bella partita da entrambe le parti, noi abbiamo creato tanto e sfruttato le palle gol. Abbiamo meritato la vittoria. Due anni fa li abbiamo affrontati agli ottavi di Champions, ora in Europa League: parliamo di due ottime squadre. Siamo in un buon momento, non ci poniamo limiti”.

Sul Napoli: “Penso che siano un’ottima squadra, giocano bene a calcio ma noi abbiamo fatto un ottimo lavoro”.

