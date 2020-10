De Jong: “Grande partita con la Juve. Mi sono divertito”

Intervistato dai cabali ufficiali dell’Uefa, Frankie De Jong, centrocampista del Barcellona, è tornato sulla vittoria di ieri sera a Torino con la Juventus.

Queste le sue parole: “Penso che abbiamo giocato una grande partita, soprattutto nella ripresa, quando abbiamo mantenuto il possesso e abbiamo fatto circolare molto bene la palla, impedendo alla Juve di rendersi pericolosa. Non è facile imporsi in un campo così importante. Pedri? Quando c’è talento, l’età non conta. Avevo già giocato in difesa da giovane: ovviamente preferisco il centrocampo, ma sono sempre pronto a giocare quando mi viene chiesto. Mi sono divertito”.

Foto: Twitter Barcellona