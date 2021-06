De Jong: “Giochiamo per vincere l’Europeo. Messi? Spero possa restare, lo vedo felice”

Intervistato dal portale olandese NU, il centrocampista del Barcellona, Frankie De Jong, ha parlato di Europei e del suo compagno di squadra Leo Messi: “Non so con quale modulo giocheremo ma ovviamente sarò a centrocampo. Non sono un giocatore da 15 gol e 15 assist a stagione ma sì, mi piace anche segnare. Il mio obiettivo è giocare bene. Non ho un traguardo fissato per l’Europeo, ma vogliamo fare bene. Abbiamo ottimi giocatori ma non siamo certo la Francia. Non siamo favoriti ma si gioca per vincere tutte le partite e quindi anche l’Europeo. Penso che ci siano 8 Nazionali che possono dire la loro”.