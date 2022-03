De Jong: “Faremo di tutto per vincere l’Europa League. Le critiche non mi colpiscono”

Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di domani di Europa League con il Galatasaray: “Loro sono una buona squadra, ma noi possiamo e vogliamo solo vincere. Personalmente mi sento a mio agio, vogliamo continuare così e andare avanti nel percorso di crescita. Le critiche non mi colpiscono: alle persone piace parlare anche quando magari non guardano le partite. Faremo di tutto per vincere l’Europa League”.

FOTO: Mundo Deportivo