De Jong: “Economicamente non è il periodo migliore per il Barcellona”

Ai microfoni di El Periodico, il centrocampista del Barcellona, Frenkie de Jong, ha rilasciato un’intervista parlando dei problemi del Barca: “Sono consapevole che questo per il club non sia il momento migliore ma a livello economico, ma io voglio restare qui. Anche perché dalla cessione potevano monetizzare in maniera importante”.

Foto: Instagram De Jong