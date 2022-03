De Jong: “Con Xavi la squadra è cresciuta, i nuovi arrivi hanno aggiunto qualità”

La vittoria ottenuta sul Real Madrid nel Clasico ha sancito la rinascita del Barcellona, passata con un rotondissimo 0-4 al Santiago Bernabeu. Un risultato che certifica il buon lavoro di Xavi Hernandez, capace di risollevare le sorti della squadra dopo un avvio di stagione complesso.

Di questo ha parlato anche il centrocampista blaugrana Frenkie de Jong, in un’intervista rilasciata dal ritiro della Nazionale ai microfoni di NOS: “Sto bene e la squadra è in fiducia, non possiamo dire niente di negativo. Con l’arrivo di Xavi sono cambiate tante cose, abbiamo iniziato a giocare meglio: la squadra è cresciuta e di conseguenza anche io. I nuovi arrivi poi hanno aggiunto qualità e ci hanno dato più alternative rispetto ai mesi precedenti, questo rende tutto più facile anche per me”.

Foto: Twitter Barcellona