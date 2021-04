De Jong: “Con il Real non è decisiva per la Liga. Voglio vincere due trofei, poi magari gli Europei”

Vigilia del “clasico” in Spagna. Alle 21.00 domani si sfideranno Real Madrid e Barcellona.

Frenkie de Jong, centrocampista dei catalani, ha parlato in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Sarà importante vincere, così facendo ci avvicineremmo al nostro obiettivo, ma non la vedo come una partita decisiva per la conquista del campionato. Sappiamo che è tutto nelle nostre mani: se vinceremo tutte le partite, saremo campioni. Pressione? Sfide come questa ne mettono addosso tanta”.

La posizione in campo: “Giocherò dove c’è più bisogno di me. Ho sempre detto che preferisco giocare al centro del campo, ma se devo giocare in un’altra posizione lo farò senza problemi. Quello che è certo è che non mi vedo centrale per il resto della mia carriera”.

Fiducia: “All’inizio della stagione abbiamo avuto problemi ad adattarci al nuovo sistema e ai nostri compagni di squadra, tra l’altro non abbiamo nemmeno svolto il ritiro. Ora siamo molto più connessi”.

Messi: “È il miglior giocatore della storia, il migliore che abbia mai visto. Rende tutto facile. In ogni partita continua a dimostrare di essere il migliore. È un idolo? Sicuramente, era già il migliore quando avevo 12 anni ”.

Sfide: “Con il Barça vogliamo vincere La Liga e la Coppa del Rey. È un peccato essere usciti dalla Champions League. Poi penserò alla nazionale olandese, il grande obiettivo è competere per vincere l’Europeo quest’estate”.

Foto: Twitter uff. Barcellona