De Jong apre alla partenza: “Deluso dai pochi trofei. Deciderò sul futuro con il mio agente”

In un’intervista rilasciata a Voetbal International, Frenkie de Jong ha parlato del Barcellona e del suo futuro. Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2026, e il prolungamento in blaugrana è sempre più un opzione lontana.

“Devo ammettere che quando ho firmato per il Barcellona non immaginavo di vincere solo 1 Liga , 1 Copa del Rey e 1 Supercoppa spagnola dopo 4 anni. Mi aspettavo almeno il doppio del numero di titoli, quindi questo mi delude. Ostacoli che non puoi prevedere si frappongono. La gente pensa che io voglia restare per sempre al Barcellona perché qui la vita fuori dal calcio è bellissima, e questo è un bene, ma è comunque meno importante rispetto a quello che succede in campo. Se avessi avuto l’impressione di non poter contribuire abbastanza, o se la squadra non fosse stata all’altezza, me ne sarei andato. Il rinnovo del mio contratto è argomento di discussione sui giornali, ma non per me. Voglio giocare a calcio e poi vedrò cosa vuole fare la società con me, poi deciderò cosa voglio fare, con il mio agente e la mia famiglia “.

Foto: Instagram De Jong