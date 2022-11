Intervenuto in conferenza stampa, Frenkie de Jong, ha suonato la carica alla sua Olanda in vista della sfida di domani contro il Qatar: “Siamo una buona squadra, lo abbiamo dimostrato abbastanza spesso. Siamo in buona forma nel girone, malgrado l’ultima gara e siamo molto fiduciosi su come possiamo giocare. Ora tocca a noi, da giocatori, dimostrarlo”.

Foto: Instagram De Jong