De Gea: “Vorrei diventare il capitano del Manchester United”

Il Manchester United vuole blindare David De Gea. Secondo quanto raccolto da Sky Sport UK, il club inglese starebbe infatti per proporre all’ex Atletico Madrid un rinnovo a cifre inedite per un portiere: dalle 350mila alle 375mila sterline a settimana, vale a dire più di 20 milioni di euro a stagione e diventerebbe il portiere più pagato al mondo. Ecco le sue dichiarazioni: “Dobbiamo migliorare molto, siamo il Manchester United, dobbiamo lottare per i trofei. Sarebbe un onore diventare il capitano di questa squadra”.

Foto: Twitter De Gea