De Gea scuote lo United: “Inaccettabile! È il punto più basso da quando sono qui”

David De Gea non ci sta. Il portiere spagnolo prova a scuotere il Manchester United dopo un avvio di stagione piuttosto deludente. Queste le parole dello specialista classe ’90 ai microfoni di Sky Sports UK: “Probabilmente è il peggior momento da quando sono qua. E’ inaccettabile, non solo l’ultima partita persa, ma in generale tutta la stagione. Mi spiace tanto per i tifosi, ma continueremo a lottare e sono certo che torneremo. Siamo il Manchester United, con il lavoro torneremo a vincere le partite”, ha chiuso De Gea.

Foto: AS