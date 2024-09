De Gea saluta Varane: “Mancherai al calcio. Buona fortuna per il futuro”

Raphael Varane ha detto basta con il calcio giocato e ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a soli 31 anni, con l’avventura al Como da poco cominciata (ma che lo aveva visto lasciare il campo per infortunio all’esordio di agosto in Coppa Italia. Uno stop che gli ha fatto decidere di appendere le scarpette al chiodo.

Tra i vari saluti arrivati per l’ormai ex difensore della nazionale francese, anche quello di David de Gea, portiere oggi della Fiorentina ma che con Varane ha diviso lo spogliatoio al Manchester United: “Giocatore fantastico. Persona incredibile. Mancherai al calcio. Buona fortuna per i tuoi prossimi passi”.

Foto: Instagram personale