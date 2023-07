De Gea saluta i Red Devils: “Abbiamo ottenuto molto da quando il mio caro Sir Alex mi ha portato qua”

Ufficialmente svincolato a tutti gli effetti ora che è stato annunciato l’addio dal Manchester United, il 32nne David de Gea ha salutato i tifosi dei Red Devils in un messaggio pubblicato sul suo account Twitter: “Volevo solo inviare questo messaggio di addio a tutti i tifosi del Manchester United. Vorrei esprimere la mia incrollabile gratitudine e apprezzamento per l’amore degli ultimi 12 anni. Abbiamo ottenuto molto da quando il mio caro Sir Alex Ferguson mi ha portato in questo club. Sono stato incredibilmente orgoglioso ogni volta che ho indossato questa maglia, guidare la squadra, rappresentare questa istituzione, il più grande club del mondo, è stato un onore che solo pochi fortunati calciatori possono concedere. È stato un periodo indimenticabile e di successo da quando sono arrivato qui. Non pensavo che lasciando Madrid da ragazzino avremmo ottenuto ciò che abbiamo fatto insieme. Ora è il momento giusto per intraprendere una nuova sfida, per spingermi di nuovo in un nuovo ambiente. Manchester sarà sempre nel mio cuore, Manchester mi ha plasmato e non mi lascerà mai. Abbiamo visto tutto”.

Foto: Profilo Twitter De Gea