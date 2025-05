DE GEA, LA FIORENTINA TIENE ALTO IL MURO

31/05/2025 | 15:00:13

La Fiorentina alza il muro De Gea in una settimana che si è rivelata un vero e proprio terremoto in casa gigliata. Il rinnovo del portiere spagnolo, che vi abbiamo anticipato nei dettagli, è un vero colpo considerando quanto sia stato fondamentale nella stagione appena conclusa e quanto la piazza si sia legata a lui anche per l’attaccamento che ha sempre dimostrato ai colori viola. E in attesa di capire come si evolverà la questione allenatore, intanto Commisso ripartirà da una certezza che, qualunque sia il nuovo tecnico, sarà ben felice di avere tra i pali l’ex estremo difensore del Manchester United. Una stagione da 40 presenze quella appena conclusa per De Gea, diventato ben presto un idolo del popolo viola, che da anni aspettata una certezza in porta.E il curriculum di De Gea parlava chiarissimo. Cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid dopo essersi approcciato ancora prima al mondo del calcio a cinque, è nel 2009 che il portiere arriva in prima squadra e risulta fondamentale nella vittoria dell’Europa League del 2010, arrivando a battere anche l’Inter nella finale di Supercoppa europea. Nel 2011 arriva la grande avventura, visto che il Manchester United strappa il portiere ai Colchoneros per una cifra intorno ai 21 milioni di euro. A Manchester diventa un pilastro, arrivando a raccogliere 545 presenze con gli spagnoli. Dopo l’addio nel 2023 ai Red Devils, De Gea è rimasto svincolato per un anno nel quale ha scoperto la vita oltre al pallone: “Dopo aver giocato per così tanti anni ad altissimi livelli volevo soltanto stare un po’ tranquillo. Forse è stato il periodo più bello della mia vita. Ho potuto vivere intensamente la famiglia” ha detto riguardo al suo periodo da svincolato trascorso prima di abbracciare la Fiorentina. Punto fermo per anni anche della Spagna, De Gea ha vestito la maglia della Roja dal 2014 al 2020, in 45 occasioni.

Foto: Instagram Fiorentina