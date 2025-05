Esclusiva: De Gea-Fiorentina 2028, le cifre del rinnovo e i retroscena

30/05/2025 | 19:40:39

David De Gea ha mantenuto la parola data alla Fiorentina, voleva restare e così sarà. In questi minuti il portierone reduce da una straordinaria stagione sta firmando il nuovo contratto fino al 30 giugno 2028, due anni in più rispetto alla scadenza attuale. La Fiorentina ha voluto agire in anticipo rispetto alla clausola in scadenza domani. Clausola che avrebbe consentito ai viola di prolungare per un’altra stagione per un cifra leggermente superiore ai 2,7 milioni più bonus, più del doppio rispetto a quanto De Gea ha guadagnato nella sua prima stagione in Italia. La Fiorentina ha voluto anticipare ed è andata oltre: due anni in più, nuova scadenza 2028, con ingaggio oltre i tre milioni a stagione più bonus. Sventati i sondaggi del Monaco e anche del Bayern, club che avrebbero garantito più soldi. Ma De Gea aveva dato la precedenza al club di Commisso, il matrimonio continua con soddisfazione da parte di tutti i protagonisti.

Foto: Instagram Fiorentina