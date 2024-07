De Gea-Genoa: una suggestione senza…trattativa. Ora Gollini è in chiusura (10 giorni dopo)

Abbiamo letto una lista infinita di portieri affibbiati al Genoa, almeno 5-6 nell’ultimo mese. Quello che possiamo dire è che De Gea mai è stato una trattativa, alla larga dal sensazionalismo che poi va a sbattere contro un muro. Non discutiamo che possa essere stato proposto, ma il Genoa ha avuto sempre mille dubbi non legati soltanto all’ingaggio (non banale), ma alla lunga inattività dell’ex Manchester United. Infatti ora il Genoa è sul punto di sbloccare la trattativa per Pierluigi Gollini, tornato all’Atalanta dal prestito di Napoli. La sua candidatura era forte 10 giorni fa, dopo il naufragio della trattativa con il Monza ci sono i margini per andare fino in fondo e per regalare un nuovo portiere a Gilardino. Siamo in chiusura.

Foto: twitter Napoli