De Gea: “Allo United mi sento a casa, non mi vedo lontano dal club”

Domani sera è in programma un interessante Atletico-Manchester United. Una sfida dal sapore speciale per David de Gea, ex colchoneros. Intervistato dal sito della UEFA, il portiere ha parlato delle sue sensazioni: “Sono contento di essere nato a Madrid, ma alla fine è solo una città. Ora mi sento come se fossi di Manchester. Casa tua è dove ti senti ben voluto ed accolto. Sono qui da molti anni. Ovviamente, tutto può succedere nella vita e nel calcio, ma sinceramente non mi vedo lontano dal Manchester United. Tornerò nel club che mi ha dato la possibilità di essere quello che sono oggi, ma è solo un’altra partita. Tutti vogliono giocare bene, noi vogliamo vincere ed è una sfida di Champions League. Ovviamente auguro il meglio all’Atletico, ma non so se avere noi come avversari sia di buono o cattivo auspicio. Tutti andranno lì per vincere, soprattutto io”.

FOTO: As