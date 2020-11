De Bruyne: “Voglio rimanere al Manchester City, non ci saranno problemi nelle trattative”

Kevin De Bruyne ha dichiarato a VTM che sono in corso le trattative per il rinnovo col Manchester City.

Il 29enne belga è attualmente senza agente, a seguito dell’arresto di colui che gestiva i suoi interessi, Patrick de Koster:

“È possibile condurre le trattative da solo dato che io voglio restare al Manchester City, se volessi andar via e il club fosse di altra idea servirebbe qualcuno con cui negoziare.

Stiamo discutendo ma non siamo andati lontano nelle trattative, non ci saranno comunque difficoltà da entrambe le parti”.

Foto: Twitter Manchester City